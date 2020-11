Alleebestand in Brandenburg deutlich geschrumpft

Brandenburgs Alleen an Bundes- und Landesstraßen sind in den vergangenen 15 Jahren um mehr als ein Viertel kürzer geworden. Das geht aus Angaben des Verkehrsministeriums in Potsdam hervor.

Demnach flankierten Allee-Bäume im Jahr 2006 Brandenburgs Straßen noch auf einer Länge von mehr als 2.300 Kilometern. Inzwischen sind es rund 600 Kilometer weniger.