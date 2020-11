Bild: imago images//Kai Horstmann

Gedenken in Eberswalde - Vor 30 Jahren wurde Amadeu Antonio zu Tode geprügelt

24.11.20 | 06:21 Uhr

Er war einer der ersten tödlichen rassistischen Angriffe nach der Wende: Vor 30 Jahren wurde der Angolaner Amadeu Antonio Kiowa in Eberswalde von Neonazis ins Koma geprügelt, er starb weniger Tage später. In Eberswalde wird an das Verbrechen erinnert.

Vor genau 30 Jahren wurde der angolanische Vertragsarbeiter Amadeu Antonio Kiowa in Eberswalde (Barnim) von rechten Schlägern ins Koma geprügelt. Kurz darauf, am 6. Dezember 1990, erlag der 28-Jährige seinen Verletzungen. Amadeu Antonio gilt als eines der ersten Todesopfer rassistischer Gewalt nach der Wiedervereinigung. Sechs Jugendliche wurden damals angeklagt, fünf von ihnen wurden 1992 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu Haft- beziehungsweise Bewährungsstrafen verurteilt. Die Ermittlungen gegen 21 weitere Beteiligte wurden eingestellt. Diese Gerichtsentscheidungen wurden vielfach als zu mild kritisiert.



Ins Koma geprügelt und getreten

Der Angolaner wurde 1962 in der Stadt Quimbele als ältestes von zwölf Kindern geboren. 1987 kam Amadeu Antonio als Vertragsarbeiter in die DDR und wurde in Eberswalde als Fleischer ausgebildet. Er sei mit dem Traum nach Deutschland gekommen, Flugzeugtechnik zu studieren. Dieser Wunsch sei ihm jedoch von der DDR-Verwaltung nicht gestattet worden, schreibt die Amadeu-Antonio-Stiftung über ihn. In Eberswalde wollte Amadeu Antonio eine Familie gründen. Seine Freundin war von ihm schwanger, als er am Abend des 24. November 1990 auf die Schläger traf, die für seinen Tod verantwortlich waren. Er hatte mit Freunden ein Lokal verlassen und traf auf eine Horde Skinheads, die die Gruppe attackierte. Während seine Freunde verletzt entkamen, wurde Amadeu Antonio unter anderem mit Baseballschlägern geschlagen und getreten. Einer der Angreifer sprang dem jungen Angolaner mit beiden Füßen auf den Kopf. Aus dem Koma erwachte der 28-Jährige nicht mehr.

Polizisten griffen nicht ein

Mehrere Polizeibeamte in Zivil beobachteten den Angriff, griffen aber nicht ein. Eine Anklage gegen die Beamten wurde vier Jahre später vom Landgericht Frankfurt (Oder) zurückgewiesen. "Rechtsextreme Straßenbanden zogen durch die Städte und Gemeinden und bedrohten all jene, die nicht in ihr Weltbild passten. Es kam zu regelrechten Gewaltexzessen durch Neonazis. Die Politik reagierte nicht, Gemeinden befürchteten einen Imageschaden und bagatellisierten den anwachsenden Rechtsextremismus. Die Gewalt wurde vielerorts stillschweigend in Kauf genommen", schreibt die 1998 gegründete Amadeu-Antonio-Stiftung über diese Zeit. Sie unterstützt nach eigenen Angaben unter anderem Initiativen und Projekte, die sich für den Schutz von Minderheiten einsetzen. Das wichtigste Ziel sei aber, "das Thema Rechtsextremismus dauerhaft auf die Tagesordnung zu bringen".

Reportage-Reihe "Baseballschlägerjahre" im rbb

Der rbb beschäftigt sich in sechs Kurzfilmen mit der Gewalt in der Nachwendezeit. In der Reihe "Baseballschlägerjahre" sind ab dem 1. Dezember in der Mediathek, auf Youtube und Facbook sechs 15-minütige Filme zu sehen, die in Zusammenarbeit mit "Zeit online" entstanden sind. Im rbb Fernsehen wird am 2. Dezember dann eine Kompilation aller sechs Filme gezeigt. Den Begriff "Baseballschlägerjahre" prägte der Journalist und Autor Christian Bangel, der in Frankfurt (Oder) geboren und aufgewachsen ist. Er hatte Ende 2019 mit diesem Hashtag dazu aufgerufen, Erinnerungen an diese Zeit zu teilen.

Erinnern in Eberswalde

Lange Zeit rang Eberswalde um ein angemessenes Erinnern an Amadeu Antonio. Immer wieder wird gefordert, eine Straße nach dem Angolaner zu benennen. Inzwischen setzen sich mehrere Bürgerinitiativen in der Stadt für eine aktive Erinnerungskultur und gegen Rassismus ein. Seit 2014 ist das Bürgerbildungszentrum nach Amadeu Antonio benannt, das nach Angaben der Stadt ein "Ort der gelebten Vielfalt, Toleranz und Diskriminierungssensibilität" ist. Am Ort des Verbrechens in Eberswalde findet am Dienstag eine Kranzniederlegung statt. Aufgerufen dazu haben verschiedene Bürgerinitiativen, darunter das Bündnis "Unteilbar". Auch am Todestag von Amadeu Antonio am 6. Dezember sind Gedenkveranstaltungen in Eberswalde geplant.

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.11.2020, 14 Uhr