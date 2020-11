Angeklagter von Mord an Rentnerin aus Erkner freigesprochen

Im Prozess um den Mord an einer Rentnerin in Erkner vor fünf Jahren ist der Angeklagte vom Frankfurter Landgericht freigesprochen worden - aus Mangel an Beweisen. Die Richter folgten damit den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung.