Berlin-Mitte - Getöteter 13-Jähriger im Monbijoupark: Mutmaßlicher Täter stellt sich

02.11.20 | 15:20 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 13-Jährigen in der Nacht auf Sonntag hat sich am Montag der mutmaßliche Täter der Mordkommission gestellt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin via Twitter mit. Der 41-Jährige werde nun verhört.

Nach der Messerattacke im Berliner Monbijoupark, bei der in der Nacht auf Sonntag ein 13-Jähriger getötet und ein 22-Jähriger verletzt wurden, hat sich der mutmaßliche Täter der Mordkommission gestellt. Das teile die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Montag via Twitter mit. Der 41-jährige Mann werde aktuell als Beschuldigter verhört. Laut Generalstaatsanwaltschaft gibt es bislang keine Hinweise zur Ursache der tödlichen Auseinandersetzung.

Täter war zunächst flüchtig

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Opfer in der Nacht auf Sonntag in einer Gruppe von sieben Personen unterwegs, die bis auf den 22-Jährigen aus Kindern und Jugendlichen bestand.

Die Gruppe sei auf dem Weg vom James-Simon-Park in Richtung Monbijoupark gewesen. Gegen 22:40 Uhr soll sie in Höhe eines Durchgangs zwischen den beiden Parks in einen Streit mit einem Mann geraten sein, dessen Alter auf etwa 45 Jahre geschätzt worden war. Der Mann habe daraufhin in einem "Handgemenge" ein Messer gezückt und den 13-Jährigen und 22-Jährigen verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Sonntag. Nach der Tat war der Mann zunächst flüchtig.

Zusammenhang mit Halloween unklar

Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb der 13-Jährige noch vor Ort. Der 22-Jährige schwebte zunächst in Lebensgefahr, soll aber mittlerweile in einem stabilen Zustand sein, sagte Polizeisprecherin Heidi Vogt am Sonntag. Er werde derzeit im Krankenhaus behandelt. Am Samstagabend waren viele Gruppen von Kindern und Jugendlichen in Berlin unterwegs, um Halloween zu feiern. Ob es in diesem Fall einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

