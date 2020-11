Die Berliner Stadtautobahn A100 wird am späten Montagabend für mehrere Stunden in Richtung Neukölln gesperrt. Konkret geht es um den Abschnitt ab Tunnel Britz, der von Montagabend (22 Uhr) bis Dienstagmorgen (5 Uhr) nicht befahrbar sein wird, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte. Grund seien Reparaturarbeiten an den Wechselverkehrszeichen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Gradestraße abgeleitet.

Ab Mittwochmorgen (8 Uhr) werden dann die A100- und A113-Auffahrten von der Grenzallee gleich für mehrere Monate gesperrt. Erst Mitte Februar sollen sie wieder befahrbar sein. Es wird empfohlen, während dieser Zeit die Autobahnauffahrten an der Buschkrugallee zu nutzen.



Grund für die Sperrungen ist die geplante Anbindung der Grenzallee an das Autobahndreieck Neukölln, wie die Senatsverkehrsverwaltung am Montag mitteilte. Das Bauprojekt ist Teil des Ausbaus der A100. Das entstehende Teilstück umfasst 3,2 km und soll vom Autobahn­dreieck Neukölln bis zur Anschluss­stelle am Treptower Park führen. Nach Fertig­stellung der A100 sollen die östlichen Bezirke besser an die A100 und an die A113 angebunden sein, auch um den BER-Flughafen besser mit dem Auto erreichen zu können.