In einem Mehrfamilienhaus im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen sind in der Nacht zu Freitag drei Männer bei einem Streit schwer verletzt worden. Die alarmierten Polizeikräfte stellten kurz vor 1 Uhr vor dem Haus in der Simon-Bolivar-Straße Blutspuren fest, die sich bis in die zweite Etage erstreckten, heißt es in einer Mitteilung.