Umfangreiche Bauarbeiten und Weichenerneuerungen am Berliner Ostbahnhof führen am Wochenende zu Einschränkungen im Berliner S-Bahn-Verkehr.



Am deutlichsten macht sich das auf den Stadtbahnlinien S3, S5, S7 und S9 bemerkbar: Sie fahren von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagfrüh (1:30 Uhr) nicht zwischen Warschauer Straße und Alexanderplatz. Hier wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die S3 fährt in diesem Zeitraum auch nicht zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße, allerdings kann hier auf die S-Bahnlinien S5, S7 und S75 ausgewichen werden.



Zu Einschränkungen kommt es auch auf der S9: Zwischen Treptower Park und Warschauer Straße fahren keine Züge. Mit den Ringbahnlinien S41 und S42 gibt es Alternativen, allerdings muss man in Ostkreuz umsteigen, um zur Warschauer Straße zu gelangen. Auch diese Einschränkung gilt von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagfrüh (1:30 Uhr).