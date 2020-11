Geflügelzüchter sind wegen Vogelgrippe in Alarmbereitschaft

Fall in Ostprignitz-Ruppin

Am Samstag wurde im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ein toter Kranich gefunden – er war an Vogelgrippe gestorben. Jetzt sind Geflügelzüchter gefordert, ihre Tiere zu schützen. Eine Stallpflicht gibt es noch nicht. Doch Züchter in Brandenburg sind alarmiert.