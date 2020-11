Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Offener Brief - Studierende und VBB streiten über teureres Semesterticket

12.11.20 | 19:29 Uhr

Zwischen dem Verkehrsverbund VBB und Studierenden in Berlin und Brandenburg schwelt ein Konflikt: Bis Sonntag sollen die Studierenden entscheiden, ob sie höhere Preise für das Semesterticket akzeptieren. "Uns wird die Pistole auf die Brust gesetzt", klagen sie nun.



Die Studierenden aus Berlin und Brandenburg fühlen sich vom Verkehrsverbund VBB massiv unter Druck gesetzt. Bis Sonntag sollen sie nach eigenen Angaben den geplanten Preiserhöhungen für das Semesterticket für die kommenden drei Jahre zustimmen.



Derzeit liegen die Semesterticketpreise je nach Standort der Hochschule zwischen 280 und 387 Euro. Im ersten Jahr sollen sie um fünf oder sechs Euro pro Semester steigen, auf das Jahr gerechnet um 15 oder 18 Euro. Nach Angaben des VBB können sich die Studierenden für eine einjährige "Brückenlösung" entscheiden, also bereits nach einem Jahr den für drei Jahre geltenden Tarif kündigen.



Studierende fühlen "Pistole auf der Brust"

Studierende in Berlin und Brandenburg haben sich bereits vor Monaten zu einer "Interessengemeinschaft Semesterticket" zusammengeschlossen. Am Donnerstag veröffentlichte die Gruppe einen offenen Brief [lak-berlin.de], in dem zum Widerstand gegen die VBB-Pläne aufgerufen wird.



In dem Brief heißt es, der VBB habe den Studierenden bis kommenden Sonntag (15. November) ein Ultimatum gesetzt. Bis dahin müsse man sich für die Preiserhöhung oder gegen das Semesterticket als Ganzes entscheiden. "Damit wird uns unverfroren eine Pistole auf die Brust gesetzt, und das obwohl aus unserer Sicht die Verhandlungen noch nicht beendet sind", heißt es in dem Brief.



Studierende: "Wir sind mehr daheim als in der Uni"

Matthias Weingärtner, Verhandlungsführer für die Berliner Studierenden, sagte am Donnerstag dem rbb, man fühle sich über den Tisch gezogen. Und: "Wir sehen momentan auch nicht die Situation, einen Drei-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Im Endeffekt kann keiner absehen, wie sich die momentane Situation entwickeln wird. Wir sind momentan wirklich mehr daheim als in der Uni. Und da für die nächsten drei Jahre eine gestaffelte Preiserhöhung mitzumachen, wäre die Katze im Sack zu kaufen."



Tatsächlich finden nur mit wenigen Ausnahmen im Anfang November aufgenommenen Wintersemester Präsenzveranstaltungen in Berliner und Brandenburger Hochschulen statt, die Lehrveranstaltungen werden fast ausschließlich digital durchgeführt. Auch im Sommersemester gab es bereits diese Einschränkungen.



Als Minimum fordern die Studierenden für die kommenden beiden Semester, dass die Preise auf dem Stand 2020 eingefroren werden. Langfristig streben sie das 365-Euro-Ticket an und somit eine Gleichstellung mit Auszubildenden.



VBB verteidigt "moderate" Preisanhebung

VBB-Sprecher Joachim Radünz wies im Gespräch mit dem rbb diese Forderungen als "uneinlösbar" zurück. Über ein 365-Euro-Ticket entschieden im übrigen allein die Länder, und in deren Haushalten sei derzeit wenig Geld. Zudem verwies Radünz auf die steigenden Kosten für die Verkehrsunternehmen. "Um eine ganz moderate Preiserhöhung kommt man da nicht herum", so der VBB-Sprecher.



Man habe die dreiprozentige Tariferhöhung, die alle anderen Fahrgäste träfen, für Studenten extra ein Jahr lang ausgesetzt, das werde erst jetzt nachgeholt, so der VBB-Sprecher weiter. "Das heißt, dass man als Studierender in Berlin ABC im Jahr für 405 Euro, also für 1,11 Euro pro Tag, das gesamte Verbundsystem nutzen kann, das ist wirklich sehr günstig", verteidigte Radünz die Pläne des VBB. An die Studierenden gerichtet sagte er schließlich: "Wir sind weiter gesprächsbereit, unsere Türen stehen auf." Sendung: Fritz, 12.11.2020, 17:30 Uhr