Die ARD bekommt eine neue Satireshow. Das aus dem Internet bekannte "Browser Ballett" [funk.net] startet am 3. Dezember - einem Donnerstag - um 23.35 Uhr nach "extra3" im Ersten.



Der rbb als Co-Produzent kündigt 30 rasante Minuten an. Das "Browser Ballett" legt sich "scharfzüngig mit den ganz Großen an - mit der 'Bild'-Zeitung, China und Corona-Leugnern", wie es in der rbb-Mitteilung vom Montag heißt. Gastgeber sind der Blogger Schlecky Silberstein und die Psychologin Christina Schlag. Als Gäste der Auftaktshow sind Tine Wittler, Jochen Schropp und Ingolf Lück dabei.



Das "Browser Ballett" im Ersten ist eine Koproduktion des rbb mit dem NDR und HR. Verantwortlicher Redakteur ist Jürgen Stark vom rbb. Die Sendung gilt als eines der erfolgreichsten Formate von Funk, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. Die Online-Kanäle bleiben neben dem Sendeplatz im Ersten bestehen.