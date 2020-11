Dichtere Taktung, neue Buslinien in neue Stadtquartiere – und als Sahnehäubchen die verlängerte U-Bahnlinie 5: Im Dezember soll der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt attraktiver und komfortabler werden, verspricht die Senatsverwaltung für Verkehr.

Konkret sollen etwa die neuen Stadtquartiere im Bezirk Spandau besser erreichbar sein. In den Spandauer Ortsteilen Hakenfelde und Haselhorst wird eine neue Metrobus-Linie M36 eingeführt, die im 5-Minuten-Takt auch die Spandauer Neustadt und die Wilhelmstadt fahren soll. Entlang des Streckenverlaufs entstehen in Spandau in den kommenden Jahren sukzessive etwa 8.500 neue Wohnungen. Die Metrobus-Linie M36 ersetzt künftig zudem die Buslinien 236 und X36.



Auch nördlich des Hauptbahnhofs im Bezirk Mitte entstehen Tausende neue Wohnungen. Das neue Viertel mit dem Namen "Europacity" soll eine bessere Busanbindung erhalten. Durch die Verlängerung der Buslinie 147 vom Hauptbahnhof zum Leopoldplatz und eine veränderte Streckenführung der Linie 142 werde sowohl auf der Heidestraße als auch auf der Lehrter Straße der Takt verdoppelt, so die Verkehrsverwaltung. Die Busse sollen dann im 10-Minuten-Takt unterwegs sein. Auf den Linien kommen zudem verstärkt leise und saubere Elektrobusse zum Einsatz.



Außerdem soll es auf insgesamt 16 Bus-, Straßen- und S-Bahn-Linien eine dichtere Taktung geben. Dazu zählen die Ringbahn-Linien S41 und S42, die am Wochenende zwischen 12 und 20 Uhr künftig neun statt sechs Fahrten pro Stunde und Richtung bieten. Die Straßenbahnlinie 12 fährt künftig unter der Woche morgens und abends verlängert im 10-Minuten-Takt.