Der Berliner Breitscheidplatz hat am Freitagvormittag nach Verzögerungen seinen Weihnachtsbaum bekommen. Der 18 Meter hohe Mammutbaum wurde am frühen Morgen auf den Weg nach Berlin-Charlottenburg gebracht und liegt nun bereit zur Aufstellung. Sie stammt aus dem Garten des Schauspielers und Grimme-Preisträgers Jörg Gudzuhn ("Polizeiruf", "Traumschiff", "Tatort") in Neuenhagen (Märkisch-Oderland), der sie gespendet hatte.

Eigentlich sollte die Zypresse bereits am frühen Dienstagmorgen außerhalb des Berufsverkehrs mit einem Schwerlasttransport in die City West gebracht werden, nachdem sie gefällt worden war. Falschparker in Neuenhagen verhinderten aber das Manöver und bremsten den Transport aus.