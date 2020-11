Bild: dpa/Robert Michael

Verurteilt wegen Goldmünzen-Diebstahl - Grünes Gewölbe: Verdächtiger sollte in Berlin bereits in Haft

18.11.20 | 15:29 Uhr

Während im Fall des Kunstdiebstahls von Dresden noch nach zwei Verdächtigen gesucht wird, kommen neue Erkenntnisse zu den am Dienstag Festgenommenen zu Tage. Einer von ihnen müsste eigentlich eine Haftstrafe absitzen - wegen des Goldmünzen-Diebstahls in Berlin.



Am Tag nach der Festnahme dreier Tatverdächtiger im Fall des Juwelendiebstahls im Grünen Gewölbe Dresden vor einem Jahr werden weitere Details bekannt. Einer der Verdächtigen, die am Dienstag in Berlin gefasst werden konnten und in Untersuchungshaft sitzen, muss wegen eines anderen spektakulären Diebstahls noch eine Haftstrafe in Berlin absitzen.



Der heute 23-Jährige war im Februar 2020 als Beteiligter am Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze auf der Museumsinsel zu viereinhalb Jahren verurteilt worden, die Jugendstrafe war seit September rechtskräftig. Das für die Vollstreckung zuständige Amtsgericht Tiergarten habe den Mann bisher nicht zum Haftantritt aufgefordert, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch auf Anfrage bestätigte.

Unter Auflagen von Untersuchungshaft verschont

Zwei Mitangeklagte im Fall der gestohlenen Goldmünze "Big Maple Leaf" hatten Revision gegen den Schuldspruch beantragt, der 23-Jährige hatte seine Strafe angenommen. Nach seiner Festnahme im Jahr 2017 war er von der Untersuchungshaft mit der Bedingung verschont worden, sich dreimal in der Woche bei der Polizei zu melden und alle 14 Tage die Teilnahme an einem Kurierdienst-Praktikum zu bescheinigen. Diese Bedingungen habe der Mann stets erfüllt, sagte die Gerichtssprecherin weiter.



Im Juli 2018 wurde der Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin aus Gründen der Verhältnismäßigkeit aufgehoben, da zu diesem Zeitpunkt der Abschluss der Ermittlungen nicht absehbar war. Im November 2019, als der Prozess wegen des Goldmünzen-Diebstahls bereits lief, war der Mann dann offenbar auch am Kunstdiebstahl in Dresden beteiligt.



Auch die anderen Beschuldigten im Dresdner Fall gehören zur polizeibekannten arabischstämmigen Remmo-Großfamilie aus Berlin. Der Clan wird auch für andere große Straftaten, vor allem eben den Goldmünzen-Diebstahl, verantwortlich gemacht.

Suche nach Zwillingsbrüdern bislang ohne Ergebnis

Unterdessen suchen die Behörden weiterhin intensiv nach den beiden noch flüchtigen Verdächtigen. "Die Fahndung läuft auf Hochtouren", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dresden am Mittwoch. Zusätzliche Erkenntnisse gab es demnach zunächst nicht.



Hoffnung legen die Ermittler in die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY. ungelöst" [zdf.de], die am Mittwochabend (18.11., 20:15 Uhr) die Suche nach den beiden Männern, die Zwillingsbrüder A. M. und M. Remmo, thematisiert. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Clans am 25. November 2019 in den historischen Teil der Dresdner Schatzkammer eingebrochen zu sein und Juwelen von unschätzbarem Wert gestohlen zu haben. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto vom Tatort.

