"Die Ausbildung wird Anfang Dezember beendet sein", sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst. Ein folgender Jahrgang wurde nicht ausgeschrieben. Der Leiter der EJS sei beauftragt, die Zeit zu nutzen, um Konzeptionen für das künftige Engagement in der journalistischen Aus- und Fortbildung zu entwerfen, erklärte der Sprecher.

Rund einen Monat vor dem Abschluss des aktuellen Jahrgangs ist die Zukunft für die Evangelische Journalistenschule (EJS) in Berlin-Charlottenburg weiter ungewiss.

Mitte Februar war bekanntgeworden, dass die 1995 gegründete EJS in Berlin nach dem aktuellen 13. Ausbildungsjahrgang geschlossen werden könnte. Hintergrund sind Sparmaßnahmen beim Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, der zentralen Medieneinrichtung der EKD sowie ihrer Landeskirchen und Werke, zu der unter anderem auch die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes in Frankfurt am Main gehört.

Absolventen und Unterstützer der EJS hatten in der vergangenen Woche eine Social Media-Kampagne zum Erhalt der Ausbildungsstätte gestartet. In Zeiten der Medien- und Kirchenkrise sei die Schließung einer der führenden Journalistenschulen in Deutschland das falsche Signal, erklärte die Initiative "EJS retten".

Sie veröffentlichte zwölf Leitsätze unter dem Titel "Journalismus aus gutem Grund". Damit spielt sie auf ein Papier mit zwölf Leitsätzen zur Zukunft der evangelischen Kirche an, über das die EKD-Synode bei ihrer Tagung am Sonntag und Montag beraten wird.