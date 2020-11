Die Autobahn A100 in Berlin ist am Samstagnachmittag für eine Fahrraddemonstration noch bis etwa 17 Uhr gesperrt. Zu der Demo aufgerufen hatte das Bündnis "A100 stoppen".

Die Route führt vom Hermannplatz in Neukölln über die Stadtautobahn A100 sowie Tempelhof bis zum Bundesverkehrsministerium in Mitte.

Das Bündnis will mit der Demonstrationen gegen den Ausbau der A49 in Hessen, aber auch gegen den Weiterbau der A100 in Berlin demonstrieren. Die Waldrodungen für den umstrittenen Ausbau der A49 von Kassel nach Gießen werden von heftigem Protest begleitet. Auch die A100 wird von der Neuköllner Grenzallee bis zur Straße Am Treptower Park weiter ausgebaut. Eröffnet werden soll der Teilabschnitt 2023.