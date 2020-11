Eine Demonstration von Radfahrerinnen und Radfahrern hat am Samstagnachmittag zu einer Teilsperrung der Berliner Stadtautobahn A100 geführt.



Mit einem Fahrradkorso protestierte das "Aktionsbündnis A100 stoppen" gegen den Ausbau der A100 sowie der A49 in Hessen. Die Demonstration startete um 13 Uhr mit einer Kundgebung am Hermannplatz. Die Strecke des Fahrradkorsos führte von dort unter anderem über die Karl-Marx-Straße zur Grenzallee sowie über die A100 und den Tempelhofer Damm bis nach Berlin-Mitte. Vor der hessischen Landesvertretung in der Nähe des nahe Potsdamer Platzes sollte am frühen Samstagabend die Abschlusskundgebung stattfinden, wie das Aktionsbündnis auf seiner Internetseite schreibt [a100stoppen.de].



Zwischen Alboinstraße und Dreieck Neukölln war die A100 in beiden Richtungen bis etwa 16:15 Uhr gesperrt. Auch auf den übrigen Straßen der Demonstrationsroute kam es in den Nachmittagsstunden zu Behinderungen und kurzzeitigen Sperrungen.