Die Berliner Feuerwehr prüft Extremismusvorwürfe gegen einen Mitarbeiter. Laut " Tagesspiegel " soll er "rechtskonservative Wertvorstellungen" vertreten, wie die Feuerwehr am Montagabend selbst mitteilte: "Es existiert ein Foto, das den Feuerwehrangehörigen vor einem NPD-Plakat zur Bundestagswahl 2009 zeigen soll." Dem Bericht zufolge soll das Plakat bei einer Feier der Freiwilligen Feuerwehr Adlershof an der Wand gehangen haben. Auf einem Foto, das dem "Tagesspiegel" zugesandt wurde, ist das Plakat mit der Aufschrift "Heimreise statt Einreise" zu sehen. Darunter sind schwer bepackte Frauen mit Kopftuch abgebildet.

Das Foto zeigt zudem zwei junge Männer, einer soll Hauptbrandmeister in Adlershof sowie Oberbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr sein. Der Hinweisgeber, der das Bild verschickt hat, behauptet, ein früherer Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr habe das NPD-Plakat "positioniert", nachdem Feuerwehrleute den Linken-Politiker Gregor Gysi eingeladen hatten.



Die Berliner Feuerwehr bestätigte am Montag, dass das Foto in Räumlichkeiten eines ihrer Gebäude aufgenommen worden sei. Die seien inzwischen umgestaltet worden. Auch das NPD-Wahlplakat befinde sich dort nicht mehr, hieß es in der Mitteilung.