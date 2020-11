imago images/Joko Audio: Inforadio | 18.11.2020 | Wolf Siebert | Bild: imago images/Joko

Leerstehendes Haus in Friedenau - Wie Friedenauer Frauen für Wohnraum kämpfen

18.11.20 | 06:23 Uhr

Derzeit soll es rund 20 marode "Problemimmobilien" in Berlin geben. Die Bezirke könnten für die Sanierung Treuhänder einsetzen, doch die Mittel wurden bislang nicht abgerufen. In Friedenau versucht eine Bürgerinitiative seit Jahren, das Problem selbst zu lösen. Von Ansgar Hocke und Wolf Siebert

In den Berliner Bezirken verringerte sich in den letzten Jahren die Anzahl der leerstehenden und verfallenen Häuser deutlich. Waren es 2015 noch über 50 Immobilien, die in einem maroden Zustand waren, gibt es nach Auskunft des Senators für Stadtentwicklung derzeit 21 echte "Problemimmobilien" in der Stadt. Diese Zahl ist allerdings schwer zu überprüfen, denn leerstehende Häuser und verfallene Gebäude werden nicht in einem berlinweiten Verzeichnis erfasst. Eine dieser "Problemimmobilien" ist das Geisterhaus in Friedenau. Schon 2018 hatte der rbb darüber berichtet. Und auch über den Kampf einer Bürgerinneninitiative, die den Behörden Beine gemacht hat.

"Das Haus habe ich nie bewohnt erlebt"

"Das Haus habe ich in meinem ganzen Leben nie bewohnt erlebt. Ich komme aus Friedenau. Als Kind bin ich hier mit meinem Vater vorbeigelaufen und es stand immer leer." Mia Horlemann ist 16 Jahre alt. Sie kennt das Haus Odenwald-, Ecke Stubenrauchstraße, nur als einen Ort des Verfalls und des Leerstands. Die ebenfalls 16- jährige Lynn Aurich ergänzt: "Es kommt nicht nur darauf an, was die Eigentümerin möchte, denn das Haus hat auch für andere Menschen einen großen Wert." Und Lucca Gallorda (17) ist davon überzeugt, dass das Haus so viele Möglichkeiten habe, im Endeffekt aber nur leer stehe, was schade sei. Die drei SchülerInnen gehören zum Leistungskurs Kunst des Paul- Natorp-Gymnasiums ganz in der Nähe. Sie hatten die Aufgabe, mit der Kamera den Verfall des "Geisterhauses" zu dokumentieren. Ihre Fotos haben sie vor kurzem als Open-Air-Ausstellung am Bauzaun vor dem Haus präsentiert. Die Idee dazu stammt jedoch von der "Nachbarschaftsinitiative Friedenau", die seit Jahren gegen den Verfall des Hauses und gegen den Leerstand der 16 Wohnungen kämpft. Einst war das Jugendstilhaus ein Schmuckstück im Friedenauer Kiez: kunstvolle Giebel, Ornamente und ein Relief der Blumen-Göttin Flora an der Fassade. Inzwischen ist das Gebäude 123 Jahre alt, steht seit gut 20 Jahren leer und gammelt vor sich hin. Zwangsgelder des Bezirksamtes und Urteile des Verwaltungsgerichtes konnten die Eigentümerin bisher nicht bewegen, das Haus zu sanieren. Obwohl Leerstand durch das Zweckentfremdungsverbotsgesetz eigentlich verboten ist.

Die "Nachbarschaftsinitiative Friedenau" kämpft seit Jahren gegen den Wohnungsleerstand in dem "Geisterhaus" | Bild: rbb/Wolf Siebert

Die unendliche Geschichte

Das alte Haus vor dem Verfall zu retten und wieder bewohnbar zu machen, dafür kämpft die "Friedenauer Nachbarschaftsinitiative e.V." seit 2016. Es ist eine mühsame, eine unendliche Geschichte des Bürgerengagements, so scheint es. Mündliche und schriftliche Anfragen und Anträge an die Parteien, an die Bezirksverordnetenversammlung wurden ebenso organisiert wie Einwohnerversammlungen und Ausstellungen im Schöneberger Nachbarschaftsheim. Die Initiative, die überwiegend aus Frauen besteht, mobilisierte die Öffentlichkeit und die Politik. Dies alles, damit ihr Traum von einem generationsübergreifenden Wohnen im "Geisterhaus" eines Tages Realität werden kann. Da die Eigentümerin des Hauses, eine ältere Dame aus Berlin, diese Idee ablehnte, schauten sich Mitglieder der Initiative die Gesetzeslage genauer an. Dabei entdeckten sie, dass das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg bei leerstehenden Häusern wie diesem einen Treuhänder einsetzen kann, der das Haus saniert und wieder vermietbar macht.

Die unermüdlichen Frauen der "Nachbarschaftsinitiative Friedenau" fanden auch einen Partner, der bereit wäre, als Treuhänderin zu handeln: die Stiftung Trias, ein Dienstleister für Projekte des gemeinschaftlichen Wohnens. "Boden ist Gemeingut, das ist der Inhalt unserer Stiftung", sagt Irene Mohr von Trias gegenüber rbb24-Recherche. Die Stiftung unterstützt Projekte, nicht nur bei der Betreuung und Beratung, sondern auch beim Ankauf des Bodens. "Das Engagement der Nachbarschaftsinitiative Friedenau überzeugte uns, vor allem der soziale Ansatz: Sie wollen, dass wieder Wohnraum zu akzeptablen Mieten entsteht, für die Friedenauer. Obwohl es kein Eigeninteresse der Initiative gibt." Die Stiftung Trias stand bereit, als Ende September plötzlich die Zwangsversteigerung des Hauses angesetzt wurde. Denn die Eigentümerin war ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Der Verkehrswert wurde per Gutachten auf 3,4 Millionen Euro festgesetzt. Die Nachbarschaftsinitiative Friedenau, die sich für den Erhalt des Mietshauses einsetzt, sammelte in Rekordzeit über 350.000 Euro. Das Geld hätte ausgereicht, um einen Kredit aufnehmen und mitbieten zu können. Aber die Zwangsversteigerung wurde abgesagt. Die Initiative vermutet, dass die Eigentümerin ihre Gläubiger ausgezahlt hat und dadurch den Verlust ihres Eigentums abwenden konnte.

Ingrid Schipper von der Nachbarschaftsinititaive in einer Videoschalte mit dem zuständigen Baustadtrat von Tempelhof-Schöneberg Jörn Oltmann

Kein schutzwürdiger Wohnraum

Das leerstehende und verfallende Jugendstilhaus ist seit zwei Jahrzehnten ein Ärgernis und wird es wohl noch eine Weile bleiben. Die private Eigentümerin will es nicht verkaufen und gibt auch keine Auskunft, was sie künftig damit vorhat. Für den Rechtsanwalt der Eigentümerin, Oliver Ganseforth, stellt sich die Frage, wieweit es sich bei den Räumlichkeiten nach so vielen Jahren des Leerstands überhaupt noch um schutzwürdigen Wohnraum handelt. Das Haus wieder bewohnbar zu machen, sei alles andere als wirtschaftlich. Aufgrund der vorliegenden Unwirtschaftlichkeit könne man die Eigentümerin nicht zu einer Rückführung zu Wohnzwecken zwingen, erklärte der Anwalt auf Anfrage dem rbb. Jedem Eigentümer müsse es gestattet sein, schreibt er in seiner Antwort, seine Räumlichkeiten so zu belassen, wie sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes genutzt beziehungsweise gerade nicht genutzt wurden. Seine Mandantin betreibe nachweislich keinen spekulativen Leerstand.

"Wir können Dinge tun, die wir vorher nicht tun konnten"

Ingrid Schipper hat die Nachbarschaftsinitiative einst ins Leben gerufen. Inzwischen ist sie die Vorsitzende. An einem Mittwochmorgen sitzt die pensionierte Lehrerin vor ihrem Bildschirm und kämpft, wie so viele in diesen Zeiten, mit der Technik. Doch dann steht sie - die Videokonferenz mit dem Stadtrat für Stadtentwicklung, Jörn Oltmann (Bündnis 90/Die Grünen) und seinen Mitarbeitern aus der Bauaufsicht und der Rechtsabteilung. Großes Aufgebot für die Friedenauer Frauen. Endlich wollen sie erfahren, was das Bezirksamt nun unternimmt, um den langjährigen Leerstand des Hauses zu beenden. Seit Jahren haben die Frauen nämlich das Gefühl, immer nur vertröstet zu werden. Der Stadtrat überrascht: Ein Gutachter soll jetzt endlich die Bausubstanz des Hauses überprüfen, damit die Kosten einer Sanierung ermittelt werden können. Auch gegen den Willen der Eigentümerin. "Mit dem überarbeiteten Wohnungsaufsichtsgesetz haben wir jetzt ein Instrument, das es uns ermöglicht Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten", freut sich Stadtrat Oltmann und fügt hinzu: "Wir werden alles tun, damit das Gebäude wieder dem Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt wird."

Wir haben inzwischen da so viel reingesteckt, dass man natürlich gar nicht mehr aufhören kann. Wir sehen immer wieder neue Wege, neue Hoffnung. Ingrid Schipper, Nachbarschaftsinitiative Friedenau

Das hat Ingrid Schipper schon öfter gehört. Immer wieder stand die Frage an, wie weit kann ein Bezirk gehen, wenn ein Hauseigentümer seiner Pflicht zum Erhalt seines Eigentums nicht nachkommt? Wer trägt die Kosten? Wie hoch ist der personelle Aufwand? Frau Schipper ist nach dem Gespräch mit dem Stadtrat ernüchtert. Sie vermutet, dass die Haueigentümerin erneut alles tun wird, um die Durchsetzung des Gesetzes zu verzögern. "Bevor es zur Einsetzung eines Treuhänders kommen kann, ist das ein Weg, der Jahre dauert. Das tut dem Haus gar nicht gut." Diesen Pessimismus lässt Bezirkspolitiker Oltmann nicht gelten. Er ist froh, dass das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz und das Wohnungsaufsichtsgesetz verschärft worden sind. Zum ersten Mal habe der Bezirk Instrumente in der Hand, um gegen Leerstand und baulichen Verfall zügig aktiv werden zu können.

Instrumentenkoffer gegen Leerstand ist voll

Auch Stadtplaner Werner Klinge gibt sich optimistisch. Seiner Meinung nach ist der "Instrumentenkoffer" gegen Leerstand mittlerweile richtig voll: Lange fehlten den Bezirken die richtigen Instrumente und das Geld, um gegen "Problemimmobilien" vorgehen zu können. Durch die Novellierung des Wohnungsaufsichtsgesetzes und durch die Einrichtung eines Fonds beim Finanzsenator, der die Bezirke unterstützt, habe sich das geändert. Der erste Schritt wäre die Einsetzung eines Treuhänders durch den Bezirk. "Es geht jetzt darum, erste Erfahrungen mit den Treuhändern zu machen." Klinge hat im Auftrag des Senators für Stadtentwicklung einen Berliner Leitfaden zum Umgang mit verwahrlosten und leerstehenden Häusern erstellt. "Problemimmobilien" seien für die Nachbarschaft unzumutbar, sagt Klinge, die Auswirkungen auf den Kiez seien immens. Der Stadtraum werde verschandelt, und Leerstand ziehe oft Ratten an. Inzwischen ist auch bei den Urteilen der Verwaltungsgerichte eine klare Linie zu erkennen. Danach dürfen Bezirke einen Hauseigentümer zwingen, sich um sein Eigentum zu kümmern; Bezirke dürfen mithilfe eines Treuhänders Arbeiten ausführen lassen und dem Eigentümer in Rechnung stellen. Ganz wichtig: Ein Widerspruch des Eigentümers gegen den Einsatz eines Treuhänders besitzt nach dem neuen Wohnungsaufsichtsgesetz keine aufschiebende Wirkung mehr: "Damit haben die Bezirksämter ein deutlich schärferes Schwert in der Hand als noch im Frühjahr dieses Jahres, kommentiert der 1. Vorsitzende des Berliner Mietervereins Rainer Tietzsch die Situation: "Aber ich bin sehr gespannt, ob das den Praxistest besteht und welche Schwierigkeiten dort noch auftreten." Allerdings hat bisher kein Berliner Bezirk Gelder für eine Treuhänderschaft beantragt, so die Auskunft vom Berliner Finanzsenator.

Aufgeben? Gibt's nicht!

Die Friedenauer Nachbarschaftsinitiative bringt viel Geduld auf und will weiterhin nicht akzeptieren, dass ihre Bezirkspolitiker den Wohnraum unbewohnt stehen lassen. Die Initiative zeigt auch keine Resignation, obwohl sich bisher wenig bewegt hat, um das "Geisterhaus" vor dem Verfall zu retten. Aber sie wollen sich weiter engagieren - für ihre Vision eines Treffpunkts für Kinder und alte Menschen, für sozialverträgliche Mieten mitten im teuren Kiez. "Wir haben inzwischen da so viel reingesteckt, dass man natürlich gar nicht mehr aufhören kann. Wir sehen immer wieder neue Wege, neue Hoffnung", so Ingrid Schipper. "Der Bezirk muss wirklich dranbleiben an dieser Eigentümerin. Er muss sie mürbe machen."

Sendung: Abendschau, 18.11.2020, 19:30 Uhr