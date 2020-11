Zwei Gäste und zwei Angestellte sind bei einer Reizgas-Attacke in einem Schnellrestaurant in Berlin-Friedrichsfelde leicht verletzt worden. Ein Mann mit Sturmhaube soll das Reizmittel in der Nacht zu Donnerstag in dem Lokal versprüht haben, wie die Polizei mitteilte.



Den Angaben zufolge soll der Mann das Schnellrestaurant zunächst ohne Mund-Nasen-Schutz betreten haben. Er gab an, ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht zu haben, konnte dieses jedoch nicht vorweisen. Der Filialleiter verwies ihn des Hauses.



Eine Viertelstunde später kehrte der Mann mit seiner etwas anderen Maske zurück und versprühte den Reizstoff. Er entkam unerkannt.