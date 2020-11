Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain

Polizeieinsatz in der Rigaer Straße: Weil dort eine Obdachlosenschlafstätte geräumt werden soll, protestieren Bewohner des teilweise besetzten Nachbarhauses. Sogar Polizeihubschrauber kreisen über dem Kiez.

Das Berliner Ordnungsamt hat am Donnerstagmorgen mit der Räumung eines Obdachlosencamps in Friedrichshain begonnen. Es gehe um eine Schlafstätte unter einem Balkon der Rigaer Straße 92, wie die Berliner Polizei auf Twitter mitteilte. Sie leiste mit Hubschraubern Amtshilfe, wie die Polizei zudem mitteilte.

In direkter Nachbarschaft zum Einsatzort steht ein teilweise von Linksautonomen besetztes Haus. Bewohner der Rigaer 94 hätten sich mit den Obdachlosen solidarisiert und gegen den Polizeieinsatz protestiert, so die Polizei. Seit 6:00 Uhr werde gegen die Räumung protestiert, "u.a. durch dauerhaftes Abspielen lauter Musik, Farbeier- & Pyrowürfen", wie es in dem Polizei-Tweet weiter heißt. Einige Kräfte wurden laut Polizei leicht verletzt. Gegen 10 Uhr beruhigte sich die Lage wieder.



Unklar ist, wie viele Personen von dem Einsatz betroffen sind. Das Ordnungsamt äußerte sich nicht zu dem Einsatz.