Fußgänger in Spandau von Auto überfahren und gestorben

Beim Überqueren einer Straße ist ein Mann in Berlin-Spandau von zwei Autos erfasst worden und gestorben. Der 50-Jährige sei zuerst von einem Wagen angefahren und dann von einem weiteren überrollt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

In Hakenfelde war der Mann am Freitagnachmittag auf die Fahrbahn der Goltzstraße getreten, als das Auto eines 88-Jährigen ihn erfasste und ihn auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Dort wurde er von dem entgegenkommenden Wagen eines 51-Jährigen überfahren. Der Fußgänger starb noch am Unfallort.

Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei hat beide Autos für nähere Untersuchungen sichergestellt.