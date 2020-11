dpa/D. Naupold Video: Abendschau | 19.11.2020 | Drescher/Rubath/Ostermann | Gespräch mit Ragnhild Sørensen | Bild: dpa/D. Naupold

Unfallstatistik 2019 - Wo es in Berlin am häufigsten kracht

19.11.20 | 17:20 Uhr

Täglich meldet die Polizei in Berlin dutzende Verkehrsunfälle, im Schnitt 41 am Tag mit sogenannten Personenschäden. Eine Statistik zeigt nun, in welchen Kiezen es am häufigsten kracht - und wie oft Pkw, Fahrräder und Fußgänger dabei involviert sind.



Die Gegend um den Alexanderplatz und der Kiez Reinickendorfer Straße in Mitte sowie das Samariterviertel in Friedrichshain sind die Gegenden in Berlin, in denen es 2019 die meisten Unfälle gab. Das zeigen Daten aus der Unfallstatistik, die das Land Berlin vor ein paar Tagen veröffentlicht hat [daten.berlin.de]. Demnach gab es in der Gegend um den Alex 2019 insgesamt 177 Unfälle, bei 118 davon war mindestens ein Pkw beteiligt, bei 81 Unfällen mindestens ein Radfahrer oder eine Radfahrerin und 36 Mal Fußgänger. Die Statistik gibt allerdings nur Auskunft über die Anzahl der Unfälle. Wenn zum Beispiel bei einem Unfall vier Pkw beteiligt waren, zählt dieser Unfall in der folgenden Tabelle* als ein Ereignis. Die Statistik zeigt die im Frühjahr ursprünglich veröffentlichten Daten der Unfallstatistik nun nach Kiezen sortiert (offiziell: lebensweltlich orientierte Räume - kurz LOR). Unter den zehn Kiezen mit den meisten Unfällen befinden sich fünf in Mitte.

Am Ende der Liste stehen einige Kieze, bei denen es 2019 nur einen Unfall mit Personenschäden gab. Auch hier findet sich Mitte wieder - der Kiez Zwinglistraße zwischen Alt-Moabit und Turmstraße. Für vier Kieze liegen keine Daten vor.

Fast 15.000 Verkehrsunfälle mit Verletzten

Insgesamt waren im Vorjahr 30.727 Menschen an 14.959 Verkehrsunfällen mit sogenannten Personenschäden in Berlin beteiligt, die meisten davon in Mitte. Nach der vorliegenden Statistik gab es 10.908 Unfälle, bei denen mindestens ein Pkw beteiligt war, 5.005 Unfälle mit Fahrrad-Beteiligung und 1.968 Unfälle, bei denen mindestens ein Fußgänger betroffen war.



* aus technischen Gründen werden in der Tabelle Unfälle nicht gezeigt, bei denen Kraftfahrzeugräder, Güterkraftfahrzeuge oder Fahrzeuge aus der Kaegorie "sonstiges" wie etwa Busse oder Straßenbahnen beteiligt waren