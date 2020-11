Sabine Schmidt Mittwoch, 18.11.2020 | 12:14 Uhr

Ähm, ich stehe wirklich gerne und fast jederzeit hinter unseren Datenschutzbeauftragten und ihren Empfehlungen, die sind in D tatsächlich beispielhaft. Allerdings muss ich in diesem Fall die 'Rüge' direkt wieder an die Absenderin zurückschicken: der Software 'Big Blue Button' gegenüber MS Teams den Vorzug zu geben, bzw. sogar in diesem Fall eine klare Anweisung auszusprechen ist ganz klar und offensichtlich ein fahrlässiger Mangel an Fachkenntnis!

Teams ist eine der wenigen Softwares, die extrem strikte Berechtigungen und Zugriffe definieren lässt, sowie explizite Gruppendefinitionen und Zugangsbeschränkungen von aussen, Politiker und Sicherheitsorgane benutzen Teams, aber in der Grundschule ist das plötzlich zu unsicher?!

Wie kommen die Leute darauf, eine funktionierende und derart sichere Methode völlig willkürlich gleich wieder zu versenken und alle Beteiligten zu verunsichern? Das ist fahrlässig und beinahe schon bösartig.