Bei einem Streit in Berlin-Mitte ist in der Nacht auf Sonntag ein 13-Jähriger mit einem Messer getötet und ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Opfer in einer Gruppe von sieben Personen unterwegs, die bis auf den 22-Jährigen aus Kindern und Jugendlichen bestand.



Die Gruppe sei auf dem Weg vom James-Simon-Park in Richtung Monbijoupark gewesen. Gegen 22.40 Uhr soll sie in Höhe eines Durchgangs zwischen den beiden Parks in einen Streit mit einem etwa 45-jährigen Mann geraten sein. Der Mann hat nach Zeugenaussagen schütteres Haar mit einer Oberkopfglatze und einen grau melierten Vollbart. Daraufhin habe der Unbekannte in einem "Handgemenge" mit einem Messer den 13-Jährigen und 22-Jährigen verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Anschließend sei der Mann geflüchtet.