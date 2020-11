Bei einen Messerangriff im Monbijoupark in Berlin-Mitte ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann getötet worden. Genaueres zu der Tat sei noch nicht bekannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an.

Nach rbb-Informationen hatten zunächst Polizeibeamte, dann ein Notarzt der Bundeswehr und mehrere Notfallsanitäter versucht, den Mann zu reanimieren. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Er erlitt offenbar mindestens eine Stichwunde am Hals.

Zuletzt hatte die Berliner Polizei Mitte September eine illegale Party im Monbijoupark und im angrenzenden James-Simon-Park geräumt, weil sich nicht an die Corona-Abstandsregeln gehalten wurde.