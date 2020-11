Die Berliner Polizei vermeldet stolz auf Facebook, sie habe in einem Späti Drogen und eine Geheimtür zu einem Club entdeckt und den Laden geschlossen. Nichts als heiße Luft, meinen dagegen die Betroffenen. Sie fühlen sich völlig zu unrecht an den Pranger gestellt.

Laut Polizei sei dem Ordnungsamt bereits am Montag vor einer Woche bei einer Kontrolle aufgefallen, wie sich eine Tür bewegte, die durch einen Kühlschrank getarnt wurde. Am Donnerstag erschienen demnach die Ordnungsamt-Mitarbeiter erneut, um die Räume und die Tür zu überprüfen, diesmal wurden sie von Polizisten begleitet.

In einem Späti mit einer getarnten Tür zu dem Berliner Club "Melancholie 2" im Bezirk Mitte hat die Polizei nach eigenen Angaben diverse Drogen und einige griffbereit liegende Waffen gefunden. So postete es die Polizei am vergangenen Freitag auf ihren sozialen Kanälen [facebook.com] . Die Betreiber des Clubs widersprechen diesen Angaben nun.

Bei der Durchsuchung stießen die Polizisten den Angaben zufolge auf sogenannte Verkaufseinheiten von Drogen, einen Teleskopschlagstock, Pfefferspray und einen Hammer. Bei den Verkäufern seien ebenfalls Drogen entdeckt worden. Hinter dem Kühlschrank ging es in die Clubräume, wo laut Bezirksamt Aufbauarbeiten für einen musikalischen Livestream liefen. Auch dort habe jemand Drogen dabeigehabt. Der Spätverkauf wurde geschlossen. Um welche Drogen es sich bei den Funden konkret handelt, konnte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag auf rbb|24-Anfrage nicht sagen.

Die Betreiber des betroffenen Clubs und Spätis, der so wie die Diskothek "Melancholie 2" heißt, wehren sich gegen diese Darstellungen. Aus gewöhnlichem CBD, also legal erwerbbarem Cannabidiol, würden illegale Drogen, heißt es in einem Eintrag vom Samstag auf der Facebook-Seite der Diskothek "Melancholie 2". Das CBD sei den Besitzern schließlich wieder zurückgegeben worden. Cannabidiol fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Es ist als Arzneimittel verschreibungspflichtig.



Zudem sei die Geheimtür eigentlich längst nicht mehr geheim, kritisieren die Club-Betreiber die Darstellung der Polizei. "Jeder weiß um diesen Club und auch um den Gag mit dem Kühlschrank. Es steht überall. Auch die Polizei weiß es natürlich", heißt es auf ihrer Facebook-Seite.



Tatsächlich ist dieser Seiteneingang durch den Späti in den Club, der zwischen Kreuzberg und dem Alexanderplatz liegt, nicht ganz unbekannt. Im Normalbetrieb können dort DJs oder andere besondere Gäste an der langen Warteschlange der normalen Besucher vorbei eingelassen werden. "Wir gratulieren zu diesem erfolgreichen Einsatz! Ein paar Likes auf Facebook hats ja immerhin gebracht", schreiben die Club-Betreiber ironisch in ihrem Facebook-Post.