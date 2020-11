Bild: imago-images/Andreas Gora

Berliner Gefängnisse - Muslimischer Seelsorger fordert mehr Engagement gegen Radikalisierung

07.11.20 | 16:13

Nach den Anschlägen von Dresden und Wien wird viel über die Radikalisierung junger Islamisten in Haftanstalten gesprochen. Gefängnisseelsorger und Imam Ender Çetin sieht das Problem an anderer Stelle: Es müsse außerhalb der Gefängnisse mehr Angebote geben.

Der muslimische Seelsorger in Berliner Gefängnissen, Ender Çetin, fordert ein stärkeres Engagement, um die Radikalisierung muslimischer Jugendlicher zu verhindern. Das derzeitige System erreiche die Jugendlichen nicht, sagte Çetin am Samstag im Inforadio vom rbb.

Auch die Täter der Anschläge in Dresden und Wien hatten Haftstrafen abgesessen und in den Gefängnissen an Deradikalisierungsprogrammen teilgenommen. Experten warnen daher vor einer wachsenden Gefahr durch inhaftierte Islamisten, die sich während der Haft radikalisiert haben könnten.

Nach Einschätzung Çetins sind Gefängnisse jedoch keine Orte der Radikalisierung muslimischer Jugendlicher. Der Einfluss inhaftierter Dschihadisten auf junge Häftlinge sei nach seiner Erfahrung sehr gering.

Jugendliche auf Identitätssuche

Die Probleme lägen außerhalb der Gefängnisse, vor und nach der Haft, sagte Cetin, der auch Vorsitzender der Sehitlik Moschee in Berlin Neukölln war: "Die Moscheen erreichen diese Jugendlichen nicht." Die Jugendlichen seien auf Identitätssuche, fühlten sich ausgegrenzt und nähmen zugleich Fremdzuschreibungen aus der Gesellschaft an, die sie früher als Ausländer angesehen habe und heute als Muslime bezeichne. In religiösen Fragen gebe es bei ihnen ein großes Unwissen, obwohl sie sich selbst als sehr religiös ansähen.

Daran schließe sich die Frage an, was mit den Jugendlichen nach der Gefängnisentlassung passiere, sagte der muslimische Seelsorger, der in vielen Berliner Gefängnissen arbeitet. "Wer fängt sie wieder auf? Da sind wir noch auf der Suche nach Projekten und guten Mitarbeitern."



Sehr viel Aufklärungsarbeit nötig