Ein Mitarbeiter der Berliner Polizei soll ein Drogentaxi gefahren haben. Wie der "Tagesspiegel" am Dienstag berichtete, war der Mann im Stadtteil Wedding in einen Fahrzeugkontrolle geraten und dabei aufgeflogen. Bei der Kontrolle hätten die Beamten in dem Wagen ein Kilogramm Marihuana sowei Bargeld in Höhe von 2.000 Euro gefunden. Der Fahrer habe seinen Dienstausweise dabei gehabt.

Demnach ist der Drogentaxi-Fahrer kein Beamter, aber Angestellter bei der Direktion Zentraler Service und dort beim Objektschutz tätig. Der Objektschutz überwacht etwa Regierungsgebäude oder diplomatische und jüdische Einrichtungen.