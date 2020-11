Bild: Wolfram Steinberg/dpa

Organisierte Kriminalität in Berlin - Tschetschenen legen sich mit arabischem Clan an

10.11.20 | 17:03 Uhr

Die klassische "organisierte Kriminalität" wird dominiert von Tätern mit ähnlicher ausländischer Herkunft. Großstädte wie Berlin sind dabei oft aufgeteilt, damit man sich nicht zu sehr in die Quere kommt. Trotzdem knallt es manchmal zwischen den Gruppen.

Mehrere brutale Angriffe von Dutzenden Schlägern und Messerstechern am Wochenende in Berlin könnten auf einen Bandenkrieg zwischen einem arabischen Clan und einer russisch-tschetschenischen Bande hindeuten. Die für organisierte Kriminalität zuständige Abteilung im Landeskriminalamt (LKA) habe die drei Vorfälle an sich gezogen, um die Zusammenhänge zu prüfen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Insgesamt wurden bei den zwei Überfällen am Samstagabend in den Stadtteilen Neukölln und Gesundbrunnen und dem dritten Gewaltausbruch am Sonntagabend erneut in Gesundbrunnen elf Männer verletzt. Sechs Russen wurden festgenommen und wieder entlassen. Unter den Beteiligten waren auch "Mitglieder einer bekannten Großfamilie", so die Polizei.

Tschetschenen in der Wohnung von arabischem Clanmitglied

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte am Dienstag: "Wir haben schon länger mit derartigen Auseinandersetzungen zwischen arabischstämmigen Gruppierungen und Tschetschenen gerechnet, da letztere sich nicht mehr als Söldner anstellen lassen wollen, sondern selbst ein großes Stück vom Kuchen haben möchten." Für diese Männer gehöre Gewalt und Kampferprobung zur Erziehung, zum Teil seien sie selbst im Krieg gewesen. "Dass sie eine bekannte arabische Großfamilie praktisch in den eigenen vier Wänden in Neukölln heimsuchen, zeigt uns, dass sie keine Skrupel davor haben, den Kampf um lukrative Geschäftsfelder der Organisierten Kriminalität auf die Straße zu bringen." Die erste Schlägerei war am frühen Samstagabend in einem Spätkauf in Neukölln ausgebrochen. Bis zu 30 Männer gingen dabei mit Messern, Fäusten, Einrichtungsgegenständen und Wasserpfeifen aufeinander los, wie die Polizei berichtete. Unter den Angegriffenen waren die Mitglieder des bekannten Clans. Fast alle Beteiligten flohen. Nur drei Männer blieben schwer verletzt in dem Geschäft liegen. Die Polizei fasste in der Umgebung sechs Russen im Alter von 17 bis 31 Jahren als mutmaßliche Täter. Der 31-Jährige hatte eine Kopfverletzung. Die Männer wurden verhört und wieder entlassen. Die drei Männer im Geschäft kamen mit "teilweise schweren Kopf- und Schnittverletzungen" ins Krankenhaus. Sie haben eine deutsche, eine libanesische und eine nicht bekannte Nationalität.

Messer und Schlagstöcke am Gesundbrunnen-Center

Drei Stunden später eskalierte die Gewalt im Stadtteil Gesundbrunnen nahe dem Wedding im Norden Berlins: Am großen Bahnhof Gesundbrunnen mit einem Einkaufcenter standen fünf Männer um einen Sportwagen mit offenen Türen herum, als drei Autos herangefahren kamen. Zehn Männer sprangen heraus. Sie griffen die Fünfer-Gruppe mit Messern und Schlagstöcken an. Danach entkamen sie unerkannt. Zurück blieben mehrere Russen, ein Deutscher und ein Syrer mit Platzwunden am Kopf. Einer von ihnen wurde zudem in den unteren Rücken gestochen. Einen Tag später, der nächste Überfall erneut an dem Bahnhof: Wieder tauchte eine größere Gruppe von 20 Männern auf. Sie griffen einen 31-jährigen und einen 43-jährigen Russen an. "Berliner Morgenpost" und "Bild" beschreiben die Szene anhand eines ihnen vorliegenden Videos. Die Schläger hätten auf Arabisch geschrien und auf die beiden Opfer eingeprügelt. "Dann läuft einer der Schläger auf den über den Asphalt kriechenden 43-Jährigen zu und rammt ihm ein Messer in den Rücken", heißt es in der "B.Z". Der Mann erleidet eine schwere Stichwunde im unteren Rückenbereich und diverse Schnittverletzungen und Prellungen. Der Jüngere muss mit Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus. Die Angreifer entkommen.

Drogenhandel, Zwangsprostitution, Schutzgelderpressung

Messerstiche in die Oberschenkel oder das Gesäß sind typische Verletzungen, die im kriminellen Milieu Gegnern zugefügt werden. Sie können schmerzhaft und auch gefährlich sein. Wird der Täter aber gefasst, lautet die Anklage vor Gericht meist nur auf gefährliche Körperverletzung und nicht auf versuchten Totschlag, wie es bei Stichen in den Oberkörper der Fall sein könnte. Tschetschenische Banden spielen seit Jahren eine Rolle im kriminellen Milieu der Hauptstadt. In dem Bereich gebe es sichtbare Gewalt, hieß es vor einem Jahr im Zusammenhang mit dem Lagebild des LKA zur organisierten Kriminalität. "Die russisch-eurasische OK, das ist eine harte Nuss", sagte damals der zuständige Abteilungsleiter Sebastian Laudan. Bei fast der Hälfte der 59 großen Ermittlungskomplexe zum Thema organisierte Kriminalität ging es um Rocker, Tschetschenen oder Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien, die vor allem aktiv sind im Drogenhandel, der Zwangsprostitution und Schutzgelderpressung.