Mann schießt in Pankow auf S-Bahn und verletzt Fahrer

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der am Sonntagabend in Pankow einen Zug der Ringbahn beschossen habe soll. Der Mann hatte gegen 20:27 Uhr mehrere Schüsse aus einer Luftdruckwaffe auf einen Zug der Linie S 41 abgegeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach zwischen den Bahnhöfen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße.