Thüringer Tanne schmückt Pariser Platz in Berlin

Eine 15 Meter hohe Coloradotanne aus Thüringen schmückt in diesem Jahr zur Weihnachtszeit den Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Der nach Angaben der Thüringer Landesforstanstalt rund 45 Jahre alte, gut gewachsene Nadelbaum stammt aus Breitenworbis im nordthüringischen Eichsfeld, wo er am Samstag auf einem Privatgrundstück gefällt wurde.

Am Montagmittag soll der Weihnachtsbaum in Berlin ankommen und um 17 Uhr mithilfe des Technischen Hillfswerks aufgestellt und gesichert werden.