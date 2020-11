Mehrere Autos haben am frühen Samstagmorgen in den Berliner Stadtteilen Prenzlauer Berg und Plänterwald gebrannt, darunter auch der Privatwagen eines Polizisten. Die Flammen an seinem geparkten Auto am Erwin-Bennewitz-Weg wurden gegen 1.30 Uhr von einem

Sicherheitsdienst entdeckt, wie die Beamten mitteilten. Ein Übergreifen des Feuers auf einen benachbarten Kleingarten habe gerade noch verhindert werden können, hieß es.