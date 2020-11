Weltkriegsbombe in Kreuzberg entschärft

Sprengmeister des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben die Weltkriegsbombe in Berlin-Kreuzberg entschärft. Nachdem der Sperrkreis zunächst über mehrere Stunden geräumt werden musste, konnten die Anwohner am frühen Abend in ihre Häuser zurück.