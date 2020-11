In Berlin, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein hat die Polizei am Mittwochmorgen insgesamt 15 Wohnungen wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie durchsucht.

In der Hauptstadt waren 66 Einsatzkräfte der Polizei und eine Staatsanwältin an der Durchsuchung von elf Objekten beteiligt, in den anderen Bundesländern insgesamt 16 Polizeikräfte, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch hieß.