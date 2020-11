Der Berliner Mauerpark hat einen neuen Eingangsbereich. Der zweite Bauabschnitt der Erweiterung ist damit abgeschlossen und wird am Montagmittag eröffnet. An der Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg gibt es jetzt einen neuen Vorplatz am Ende des Mauerparks. Er ist ab 12 Uhr für Besuchende zugängig.