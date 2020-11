Der Prozess um den Tod von Nesma M. (22), die an einer "Salzwasserkur zur Teufelsaustreibung" gestorben sein soll, wird am Montag (9.30 Uhr) am Landgericht Berlin fortgesetzt. Ihr 35-jähriger Ehemann, Wajdi H., seine Eltern, Widad A. (57) und Mohamad H. (58) und der Hodscha [Anm.d.Red.: türkisch für islamischer Lehrer, Mentor, Imam], Mazen K. (49) müssen sich wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Laut Anklage hätten sie Nesma M. über eine Woche hinweg mit einer gesundheitsschädlichen und zuletzt tödlichen Dosis Kochsalz im Wasser gegen ihre Kinderlosigkeit "behandeln" wollen. Die junge Frau ist im Dezember 2015 gestorben. Zu Prozessbeginn vor einer Woche hatte einer der Verteidiger die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Eine Entscheidung des Gerichts wird erwartet.