Wo es in Berlin am häufigsten kracht

Der Laster erfasste den Mann am Freitagvormittag auf der Siegfriedstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach wollte der Radfahrer vor dem Fahrzeug des 52-Jährigen nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Rentner stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer am Kopf. Er erlag den schweren Verletzungen in der Nacht zum Samstag in einer Klinik.

Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Erst am Mittwoch kam es in Berlin-Charlottenburg zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer ums Leben kam. Auf der Caprivibrücke in Richtung Sömmeringstraße stieß ein 18-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache mit einem ebenfalls auf der Brücke fahrenden 36-jährigen Radfahrer zusammen, der auf die Fahrbahn geschleudert wurde und wenig später verstarb.