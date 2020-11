Nachdem ein Polizist bei einer gewalttätigen Demonstration im Zuge der Räumung der linken Berliner Szenekneipe "Syndikat" schwer verletzt wurde, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Die Staatsanwaltschaft lobte für Hinweise eine Belohnung in Höhe von 4.000 Euro aus, wie aus einer Mitteilung am Montag hervorging.

Der 30-jährige Beamte war bei der Demonstration in Neukölln am 7. August attackiert worden. Demonstranten sollen "mit Gewalt das Helmvisier des Einsatzbeamten hochgeklappt" haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom 24. August. Anschließend sei ihm die Flasche ins Gesicht geworfen worden. Der Polizist erlitt einen Nasenbruch und schwere Augenverletzungen. Er sei notoperiert worden.



In Neukölln hatte die Polizei ebenfalls am 7. August einen Gerichtsvollzieher unterstützt, der die Kneipe nach einer rechtlich wirksamen Kündigung räumte. Bei der abendlichen Demonstration von linken und linksextremen Protestierenden wurden Polizisten immer wieder mit Stein- und Flaschenwürfen angegriffen.