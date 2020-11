Polizei ermittelt nach Hausbrand in Berlin-Reinickendorf

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Reinickendorf ermittelt das Berliner Landeskriminalamt.

Dort hatte der Bewohner eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Belowstraße am späten Freitagabend ein Poltern aus der Wohnung seines 48 Jahre alten Nachbarn gehört, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als er auf den Hausflur gegangen sei, habe er ihn verletzt vorgefunden.