Mehrere Schwerverletzte bei Schlägereien in Berlin

Bei zwei Schlägereien mit Dutzenden Teilnehmern in Berlin-Neukölln und Gesundbrunnen sind am Samstagabend mehrere Männer zum Teil schwer verletzt worden. "Unter den Beteiligten waren auch Mitglieder einer bekannten Großfamilie", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Nähere Angaben machte er nicht.