Ein Kleinwagen ist in der Nacht auf Mittwoch in Berlin-Steglitz in Flammen aufgegangen. Gegen 1.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie brauchte mehr als eine halbe Stunde, um den Seat Arosa am Hindenburgdamm zu löschen.



Verletzt wurde niemand. Zwei weitere Fahrzeuge wurde durch die starke Hitze beschädigt.

Nach rbb-Informationen soll eine Person das Auto kurz vorher in zweiter Spur abgestellt und sich zügig entfernt haben.