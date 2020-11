Ein von weitem sichtbarer Schriftzug am Tempelhofer Flughafengebäude soll künftig an das einzige offizielle NS-Konzentrationslager in Berlin, das "Columbia-Haus", erinnern. Die Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors, Andrea Riedle, präsentierte am Freitag in Berlin gemeinsam mit der Tempelhof Projekt GmbH den Siegerentwurf eines Gestaltungswettbewerbs des "Erinnerungsortes KZ Columbia".

Demnach soll voraussichtlich ab Sommer 2021 der Spruch "nicht mehr zu sehen" in Form einer knapp 42 Meter langen und etwa drei Meter hohen Buchstabenfolge am ehemaligen Standort des KZ Columbia zu sehen sein. Das aus gebrochenen Ziegelsteinen gebildete Spruchband soll auf der Böschung entlang der Südseite des Columbiadamms und vor dem Ostflügel des Flughafengebäudes errichtet werden. Der Entwurf stammt von Martin Bennis und Weidner Händle Atelier. Die Gesamtkosten sollen bei 95.000 Euro liegen.