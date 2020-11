Auf den Berliner U-Bahnlinien U6 und U7 ist es am Mittwochmittag zu einer längeren Unterbrechung gekommen. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Twitter mit. Als Grund gab die BVG eine technische Störung an.

Die seit 10:35 Uhr andauernde Störung konnte um 13:20 Uhr behoben werden, sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu auf rbb|24-Anfrage. Er sprach von einer Stellwerksstörung, die für relativ lange Zeit bestand. "Normalerweise ist so etwas in 30 bis 60 Minuten behoben", so Schwentu.