Ende September war bekannt geworden, dass Walz auf einen Rollstuhl angewiesen war. Er arbeitete aber weiter in seinem Salon am Berliner Kurfürstendamm. Zu BILD sagte er damals: "Keine Sorge! Es ist alles in Ordnung. Ich hatte nur eine kleine OP am Fuß." Laut "B.Z." lag Walz seit einigen Tagen in einem Berliner Krankenhaus und musste sich behandeln lassen.

Seinen ersten von fünf Frisiersalons eröffnete Walz 1985 am Berliner Kurfürstendamm. Bekannt wurde er vor allem durch seine prominente Kundschaft aus Showgeschäft und Politik.