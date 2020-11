In Berlin hat es im vergangenen Jahr wieder massenhaft Verkehrsverstöße durch Diplomaten gegeben. Wie die Senatsinnenverwaltung am Montag mitteilte, haben Botschaftsmitarbeiter 2019 mehr als 20.000 Delikte im Straßenverkehr begangen. Bei den meisten Verstößen handelt es sich um falsch geparkte Autos oder zu schnelles Fahren.

Allerdings waren die Diplomaten vergangenes Jahr auch in 74 Verkehrsunfälle in Berlin verwickelt. In 52 Fällen begingen die Fahrer Unfallflucht. Insgesamt wurden 15 Menschen bei den Unfällen verletzt. Strafen kann die Polizei in solchen Fällen allerdings fast nie aussprechen.



Botschaftsmitarbeiter genießen diplomatische Immunität. Sie sind allerdings nicht von der Verpflichtung entbunden, sich an deutsche Gesetze zu halten - Strafen müssen sie dennoch nicht befürchten. Denn sie fallen sie nicht unter die deutsche Gerichtsbarkeit.