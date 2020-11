Ein 13-jähriger Berliner Schüler hat am Dienstag zunächst auf seine Schulleiterin und dann auch auf alarmierte Polizisten eingeprügelt. Schließlich konnten die Polizisten das aggressive Kind überwältigen, fesseln und in eine Jugendpsychiatrie bringen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zuvor soll der Junge bereits einen Sozialarbeiter und den Hausmeister der Schule im Stadtteil Wilmersdorf beleidigt haben. Dann drohte er, mit einem Messer zurückzukehren, um Lehrer und Schüler zu verletzen.