In drei Mehrfamilienhäusern in Berlin sind am Samstagmorgen Feuer ausgebrochen. In Zehlendorf hat ein Mehrparteienhaus gebrannt. Das Feuer brach kurz nach sechs Uhr in einer Wohnung im zweiten Stockwerk des Hauses in der Eitel-Fritz-Straße aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr rbb|24 sagte. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer nach eineinhalb Stunden löschen. Vier Bewohner wurden von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Brand in sechsstöckigem Hotel in Berlin-Charlottenburg

Auch in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Charlottenburg ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung in dem siebengeschossigen Gebäude an der Schillerstraße Ecke Kaiser-Friedrich-Straße stand in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Der Notruf ging demnach gegen 9:20 Uhr ein. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzte wurde auch hier niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Um 11:05 Uhr erhielt die Feuerwehr einen weiteren Notruf. In der Prenzlauer Promenade in Pankow brannte eine Wohnung im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses. "Eine Bewohnerin konnte sich selbst in Sicherhit bringen", sagte der Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb|24. Der Brand konnte in 20 Minuten gelöscht werden.