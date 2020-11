Zwei Tote bei Brand in Werneuchen

Einfamilienhaus in Flammen

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Werneuchen (Barnim) sind am Montagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte eine Sprecherin des Lagezentrums Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mit.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei den Todesopfern mit großer Wahrscheinlichkeit um die Bewohner des Hauses - ein Ehepaar, beide Partner waren über 80 Jahre alt. Die Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt.