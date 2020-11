Die drei Männer sollen sich am Tatabend (20. Oktober) gegen 19.15 Uhr in der Nähe des Tatortes in der Regattastraße aufgehalten haben - neben der dortigen Badewiese in Höhe der Fitnessgeräte. Zwei von ihnen hätten laut Zeugenaussagen hellere Jacken getragen. Sie sollen sich umgehend bei der Polizei Neuruppin melden.



Unbekannte hatten am Abend des 20. Oktober den Dienstwagen von Neuruppins Bürgermeister Golde auf seinem Privatgrundstück angezündet. Anschließend waren mehrere Drohungen gegen den Bürgermeister aufgetaucht. Vor wenige Tagen erhielt Golde erneut eine Drohung von einer anonymen Mailadresse. In Neuruppin wird am kommenden Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt - auch Jens-Peter Golde stellt sich zur Wahl.