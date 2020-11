Vier Verletzte bei Feuer in U-Bahnhof Onkel Toms Hütte

Zu einem Großeinsatz der Berliner Feuerwehr hat am Sonntagabend ein Brand im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte geführt. In einem Imbiss des Bahnhofs in Zehlendorf war ein Feuer ausgebrochen, das bis auf das Dach übergriff. Die Linie U3 ist unterbrochen.